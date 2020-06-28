السعودية تجري أكثر من 1.5 مليون فحص مخبري لفيروس كورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية إجراء أكثر من مليون ونصف المليون فحص مخبري لفيروس كورونا المستجد .

ووفق كالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الاحد ، ضاعفت وزارة الصحة خلال الأربعة أشهر الماضية عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة، حيث كان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ألف فحص يومياً، ووصل حالياً إلى 45 ألف فحص يومياً .

وأبانت الصحة أنها أجرت ذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST) منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.

ووفق الوكالة ، تواصل وزارة الصحة تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال العديد من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها .

وأشارت الوكالة إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ المرحلة الثانية من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا ، كما أطلقت مبادرة عيادات " تطمن " والبالغ عددها 237 عيادة، التي هيأتها في مختلف مناطق المملكة؛ لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس كورونا والذهاب مباشرة إليها دون موعد مسبق.

كما أعلنت " الصحة " عن استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة (تأكد)، وذلك في مختلف مدن المملكة التي تم تنفيذها عبر منافذ عدة منها فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها في عدة مدن، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهذا متاح للمواطنين والمقيمين .

وأكدت الوزارة أنها ستواصل التوسع في إجراء الفحوص وتدشين المختبرات المخصصة لإجرائها بأعلى مستويات الجودة.