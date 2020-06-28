كورونا في بريطانيا: الإصابات 311 ألفا و727 والوفيات 43 ألفا و598
لندن- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بريطانيا إلى 311,727 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغت 43,598 حالة. وتعافى 1364 شخصا من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة في بريطانيا.
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