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الكويت: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 35 ألفا و494

10:22 ص الأحد 28 يونيو 2020
الكويت: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 35 ألفا و494

الدكتور باسل الصباح

الكويت - أ ش أ

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 908 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 35 ألفا و494 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال908 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، شفاء 617 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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