أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الصين تطالب كندا بالتخلّي عن "دبلوماسية مكبّرات الصوت"

10:10 ص الأحد 28 يونيو 2020
الصين تطالب كندا بالتخلّي عن "دبلوماسية مكبّرات الصوت"

صورة للكنديين المعتقلين في الصين مايكل سبافور وماي

بكين- (أ ف ب):

وجّهت بكين انتقادات شديدة اللهجة إلى أوتاوا السبت، متّهمة القادة الكنديين بإطلاق تصريحات "غير مسؤولة" بشأن كنديَّين أوقفا في الصين واتّهما بالتجسّس، ومناشدةً إياهم التوقّف عن ممارسة "دبلوماسية مكبّرات الصوت".

وفي بيان نشرته السفارة الصينية في أوتاوا على موقعها الإلكتروني قال المتحدّث باسم السفارة إنّ الكنديين موقوفان في بلاده منذ نهاية 2018 استناداً إلى أدلّة "صلبة وكافية".

وكانت النيابة العامة الصينية أعلنت الأسبوع الماضي أنّها وجّهت رسمياً تهمتي "التجّسس" و"كشف أسرار دولة" إلى كلّ من مايكل كوفريغ، الدبلوماسي الكندي السابق الذي كان معتمداً في بكين، ومايكل سبافور، رجل الأعمال المتخصّص في شؤون كوريا الشمالية.

وأُوقف الرجلان في ديسمبر 2018 بعد أيام من اعتقال كندا، بناء على مذكرة توقيف أمريكية، مينغ وانتشو، المديرة المالية لمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، والتي تتّهمها واشنطن بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

ويسود اعتقاد في الغرب بأنّ بكين أوقفت هذين الكنديّين ردّاً على توقيف مينغ، الأمر الذي تنفيه الحكومة الصينية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ندّد الإثنين مجدّداً باعتقال مواطنَيه "لأسباب سياسية بحتة"، متّهماً الحكومة الصينية باستخدام "أدوات، مثل توقيف مواطنين، لأغراض سياسية في أنحاء العالم".

وفي بيانه قال المتحدّث باسم السفارة الصينية إنّ "الزعماء الكنديين أدلوا في الآونة الأخيرة بتصريحات غير مسؤولة بشأن" كوفريغ وسبافور، مشدّداً على أنّ "الجانب الصيني يعرب عن استيائه الشديد ومعارضته الحازمة" لهذه التصريحات.

وإذ أكّد المتحدّث أنّ "الصين دولة يسودها القانون، والأجهزة القضائية الصينية تعالج القضايا وفقاً للقانون"، شدّد على أنّ توجيه الاتهام إلى هذين الكنديّين تمّ بناء على "وقائع واضحة وأدلّة قوية وكافية".

وأضاف أنّ الاتّهام الكندي لبلاده "باحتجاز مواطنين كنديين تعسّفاً لا أساس له على الإطلاق. وستواصل الأجهزة القضائية الصينية معالجة القضايا المذكورة أعلاه بدقّة وفقاً للقانون".

ولفت المتحدّث إلى أن قضية مينغ وانتشو هي "حادثة سياسية خطيرة لفّقتها الولايات المتحدة لقمع شركات التكنولوجيا المتطوّرة الصينية وهواوي"، مشدّداً على أن مينغ هي ضحية "احتجاز تعسّفي".

وناشد البيان الصيني الحكومة الكندية أن "تكفّ عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة (...) وعن ممارسة الضغط على الصين من خلال دبلوماسية مكبّرات الصوت"، مطالباً أوتاوا بأنّ "تفكّر في أخطائها في حادثة مينغ وانتشو، وأن توقف التلاعب السياسي، وأن تطلق سراح مينغ وانتشو فوراً، وأن تضمن عودتها الآمنة إلى الصين".

ومينغ التي أوقفت في فانكوفر وتخضع حالياً لإطلاق سراح مشروط، تتّهمها واشنطن بأنها التفّت على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. ولم تكفّ بكين عن مطالبة أوتاوا بإطلاح سراحها.

هذا المحتوى من

بكين الصين مكبّرات الصوت التجسّس

الخبر التالى:

كورونا في العالم: الإصابات تتخطى 10 ملايين والوفيات قُرابة نصف مليون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 63923

    عدد المصابين

  • 17140

    عدد المتعافين

  • 2708

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10008027

    عدد المصابين

  • 5415353

    عدد المتعافين

  • 499102

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| عقار يكفي جميع المصابين بمصر وأمريكا تواجه مشكلة خطيرة بسبب الفيروس