ولاية بافاريا تخطط لزيادة كبيرة في فحوص كشف الإصابة بكورونا

ميونخ - (د ب أ):

قالت وزيرة الصحة بولاية بافاريا في ألمانيا، ميلاني هومل، في ميونيخ اليوم الأحد إنه سوف يتم تعزيز إجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في الولاية على نطاق "هائل"، معلنة عن حرب فحوص .

وأضافت هومل أن "من أساسيات مفهوم الفحوص لدينا في بافاريا أنه يجب أن يتمكن جميع الأشخاص الذين يرغبون فى الخضوع لفحص كشف الإصابة بكوفيد-19 من معرفة ما إذا كانوا مصابين".

وأتاحت الحكومة في الولاية الفحوص لجميع سكان بافاريا في أسرع وقت ممكن، حتى للأشخاص الذين ليس لديهم أعراض.

لكن الأشخاص الذين لديهم أعراض ويشتبه في أنهم مصابون بفيروس كورونا يجب أن تكون لهم الأولوية في إجراء الفحوص.

وسوف تركز الفحوص على المسالخ ومصانع منتجات اللحوم. وقالت مسؤولة الصحة الأبرز في الولاية إن الهدف هو "منع تفشي المرض كما هو الحال في جوتيرسلوه".

كما سيتم فحص جميع العمال في مصانع اللحوم المختارة الأخرى، بما في ذلك المجازر ومصانع تجهيز اللحوم والمصانع التي تنتج اللحوم أو النقانق.

وأضافت هومل: "نريد أيضا معرفة ما إذا كان المجهود البدني الشديد أو العمل في ظروف مناخية غير مواتية تشكل عوامل خطر إضافي محتملة لعدوى كورونا".