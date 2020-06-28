المرصد السوري: 6 قتلى في قصف من طائرات يعتقد أنها إسرائيلية شرقي سوريا
القاهرة - (د ب أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ستة عناصر من ميليشيات موالية لإيران، بينهم أربعة من الجنسية السورية، لقوا حتفهم جراء غارات يعتقد أنها اسرائيلية، استهدفت مساء أمس السبت قرية العباس بريف مدينة البوكمال شرق دير الزور.
وذكر المرصد أن القصف استهدف "مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية".
ولم يصدر تعليق من جانب إسرائيل على الغارات.
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