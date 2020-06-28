وضع 300 شخص قيد الحجر الصحي في سويسرا بعد زيارتهم ملهى ليلي

زيورخ - (د ب أ):

أعلنت إدارة الصحة في مدينة زيورخ في وقت متأخر من ليلة السبت إن السلطات السويسرية أمرت بوضع 300 شخص قيد الحجر الصحي لعشرة أيام كإجراء احترازي بعد زيارتهم ملهى ليلي في المدينة.

وأضافت الإدارة الصحية في المدينة بأن العديد من الأشخاص الذين ذهبوا لملهى فلامنجو في 21 يونيو الجاري ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت الإدارة الصحية في بيان أن هذه أول حالة على الإطلاق يتم فيها انتقال عدوى الفيروس لعدد كبير من الأشخاص.

وفي البداية، ثبتت إصابة شخص زار الملهى بالفيروس، ثم ظهرت أعراض الإصابة بمرض كوفيد 19 على خمسة أشخاص آخرين كانوا معه في الملهى وثبتت إصابتهم بالفيروس أيضا.

وتمكنت الشركة المشغلة للملهى من تزويد السلطات بقائمة توضح تفاصيل عن الأشخاص الذين زاروا الملهى تلك الليلة.

وقد ارتفع مؤخرا عدد الإصابات الجديدة بالفيروس مرة أخرى في سويسرا ، حيث تم اكتشاف 69 حالة إصابة جديدة في غضون يوم واحد، بزيادة نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه عدد الإصابات المسجلة في بداية الأسبوع.