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البرازيل تتوصل لاتفاق مع المملكة المتحدة لإنتاج لقاح تطوره جامعة أوكسفورد

12:40 ص الأحد 28 يونيو 2020
البرازيل تتوصل لاتفاق مع المملكة المتحدة لإنتاج لقاح تطوره جامعة أوكسفورد

جامعة أوكسفورد البريطانية

برازيليا - (د ب أ)

توصلت البرازيل، التي سجلت ثاني أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، لاتفاق مع المملكة المتحدة لإنتاج لقاح لمرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس والذي تطوره جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.

وذكر إيلسيو فرانكو، السكرتير التنفيذي لوزارة الصحة البرازيلية، خلال مؤتمر صحفي في برازيليا اليوم السبت إن بلاده ستنفق 287 مليون دولار لشراء جرعات من اللقاح وكذلك مكونات وعناصر صيدلانية للقاح لما يقدر بـ 100 مليون جرعة حقن ستستطيع إنتاجها محليا عن طريق نقل التكنولوجيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن الطلبية الأولى، بغض النظر عن النتائج النهائية للتجارب السريرية للقاح، ستكلف البرازيل 127 مليون دولار.

وأوضح أن ذلك سيتضمن 4ر30 مليون جرعة سيتم تسليمها للبلاد في ديسمبر ويناير، إلى جانب نقل التكنولوجيا.

يشار إلى أن البرازيل التي سجلت 27ر1 مليون حالة إصابة مؤكدة و55961 وفاة، تعتبر أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

جامعة أوكسفورد البرازيل فيروس كورونا بريطانيا

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