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روسيا وسويسرا تبحثان الأزمة السورية والتطورات في ليبيا وإيران

12:40 ص الأحد 28 يونيو 2020
روسيا وسويسرا تبحثان الأزمة السورية والتطورات في ليبيا وإيران

سيرجي فيرشينين

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين والسفير السويسري لدى روسيا إيف روسييه ناقشا تسوية الأزمة السورية والتطورات الحالية في ليبيا وإيران.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /السبت/ - أن الجانبين تبادلا الآراء حول القضايا المتعلقة بتسوية النزاع السوري مع التركيز على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية حرة وغير مسيسة وعادلة إلى سوريا، خاصة في ظل تشديد العقوبات الأحادية ضد دمشق، إلى جانب تسهيل العملية السياسية المنفذة من جانب السوريين تحت رعاية الأمم المتحدة كما هو واضح في قرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما بحث الجانبان الوضع الراهن في ليبيا مع التركيز على دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد، والتطورات حول إيران، بحسب البيان.

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