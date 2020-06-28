سفير مصر في بيروت يبحث مع جنبلاط الأوضاع الاقتصادية والصحية بلبنان

بيروت - (أ ش أ):

بحث سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تطورات الأوضاع الاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال "جنبلاط" مساء اليوم للسفير الدكتور ياسر علوي، بحضور النائبين عن كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، والوزير السابق القيادي بالحزب غازي العريضي، ومدير عام المؤسسة الصحية في منطقة عين وزين (بمحافظة جبل لبنان) الدكتور زهير العماد.