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سفير مصر في بيروت يبحث مع جنبلاط الأوضاع الاقتصادية والصحية بلبنان

12:39 ص الأحد 28 يونيو 2020
سفير مصر في بيروت يبحث مع جنبلاط الأوضاع الاقتصادية والصحية بلبنان

سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي

بيروت - (أ ش أ):
بحث سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تطورات الأوضاع الاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان.
جاء ذلك خلال استقبال "جنبلاط" مساء اليوم للسفير الدكتور ياسر علوي، بحضور النائبين عن كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، والوزير السابق القيادي بالحزب غازي العريضي، ومدير عام المؤسسة الصحية في منطقة عين وزين (بمحافظة جبل لبنان) الدكتور زهير العماد.

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