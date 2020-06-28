البيت الأبيض: ترامب لم يطلع على تقارير بشأن مكافآت روسية لقتل جنود التحالف في أفغانستان

وكالات

‏نفى البيت الأبيض، اليوم السبت، ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الجمعة، من أن الرئيس الأمريكي دونالد ‎ترامب أُبلغ بمعلومات استخبارية مفادها أن ‎روسيا عرضت مكافآت مالية على مقاتلين مرتبطين بطالبان مقابل قتلهم جنودا أمريكيين وغربيين في ‎أفغانستان، حسبما ذكرت فرانس برس.

‎نفت روسيا اتهامات، أوردتها صحيفة نيويورك تايمز، بأن موسكو دفعت سريا أموالا لمتشددين أفغان لقتل جنود من القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، ووصفت الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وكتبت سفارة روسيا في واشنطن على حسابها على تويتر قائلة إن "الاتهامات عرضت موظفيها في واشنطن ولندن للتهديد".

وجاء في صحيفة التايمز الجمعة أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، عقدت اجتماعا بخصوص المعلومات الاستخباراتية عن وحدة روسية غير رسمية منحت أموالا لمتشددين أفغان لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان.

ويعتقد أن الأموال منحت تشجيعا للمسلحين على ضرب القوات الأمريكية، عندما كان الرئيس ترامب يسعى إلى سحب قواته وإنهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان.

وأفاد مسؤول أمني رفض الافصاح عن اسمه بأن البيت الأبيض ناقش فرض جملة من العقوبات على روسيا بسبب ما يعتبر مناورات روسية تهدف إلى زعزعة منافسيها.

وقتل 20 جنديا أمريكيا في أفغانستان في 2019، ولكن التايمز لم تذكر إذا كان مقتل هؤلاء الضحايا له علاقة بقضية الأموال الروسية المزعومة.

وترتبط روسيا بتاريخ دموي في أفغانستان إذ انتهى الوجود السوفيتي بحرب ضروس مع الإسلاميين المدعومين وقتها من واشنطن.

ولكن الولايات المتحدة اتهمت روسيا في السنوات الأخيرة بإمداد طالبان بأسلحة خفيفة.