رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد يضع مكافحة كورونا كأولوية لحكومته

دبلن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد مايكل مارتن، إن أولوية حكومته ستكون مواصلة مكافحة جائحة كوفيد- 19 لدى إعلان تشكيله الوزارى، اليوم السبت.

وأضاف مارتن: "إن تجسيد تعاف مقبول وشامل سيكون أولويتنا"، معلنا عن لجنة وزارية خاصة للتعامل مع تأثير جائحة فيروس كورونا على البلاد.

وعين سلفه ليو فارادكار زعيم حزب "فاين جايل"، نائبا له ووزيرا للمشاريع والتجارة والتوظيف.

وذكر أن الحكومة الجديدة ستتخذ إجراءات بشأن تغير المناخ وأن هذا " يمثل تحديا لا يجب التغلب عليه فحسب، بل يجب تحويله إلى فرصة جديدة".

وتولى زعيم حزب الخضر إيمون ريان حقيبة شؤون المناخ والطاقة والنقل التي تم استحداثها.

وتم تعيين سايمون كوفني، الذي كان نائبا لرئيس الوزراء في حكومة أقلية "فاين جايل" السابقة، وزيرا للخارجية والدفاع.

وعين مارتن، باسكال دونوهو المنتمي لحزب فاين جايل وزيرا للمالية.