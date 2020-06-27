أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد يضع مكافحة كورونا كأولوية لحكومته

11:30 م السبت 27 يونيو 2020
رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد يضع مكافحة كورونا كأولوية لحكومته

مايكل مارتن

دبلن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد مايكل مارتن، إن أولوية حكومته ستكون مواصلة مكافحة جائحة كوفيد- 19 لدى إعلان تشكيله الوزارى، اليوم السبت.

وأضاف مارتن: "إن تجسيد تعاف مقبول وشامل سيكون أولويتنا"، معلنا عن لجنة وزارية خاصة للتعامل مع تأثير جائحة فيروس كورونا على البلاد.

وعين سلفه ليو فارادكار زعيم حزب "فاين جايل"، نائبا له ووزيرا للمشاريع والتجارة والتوظيف.

وذكر أن الحكومة الجديدة ستتخذ إجراءات بشأن تغير المناخ وأن هذا " يمثل تحديا لا يجب التغلب عليه فحسب، بل يجب تحويله إلى فرصة جديدة".

وتولى زعيم حزب الخضر إيمون ريان حقيبة شؤون المناخ والطاقة والنقل التي تم استحداثها.

وتم تعيين سايمون كوفني، الذي كان نائبا لرئيس الوزراء في حكومة أقلية "فاين جايل" السابقة، وزيرا للخارجية والدفاع.

وعين مارتن، باسكال دونوهو المنتمي لحزب فاين جايل وزيرا للمالية.

مايكل مارتن دبلن أيرلندا فيروس كورونا

الخبر التالى:

مستشار النمسا: لا تسامح مطلقا من اعتداءات الأتراك على الأكراد في فيينا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 63923

    عدد المصابين

  • 16737

    عدد المتعافين

  • 2708

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10008027

    عدد المصابين

  • 5415353

    عدد المتعافين

  • 499102

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض كبير.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت