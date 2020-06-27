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فلسطين: 191 إصابة بفيروس كورونا ترفع الحصيلة إلى 2053

10:35 م السبت 27 يونيو 2020
فلسطين: 191 إصابة بفيروس كورونا ترفع الحصيلة إلى 2053

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

رام الله - (أ ش أ):
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الخليل ونابلس وجنين، ما يرفع حصيلة اليوم السبت، إلى 258 حالة إصابة.
وصرحت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن من بين الإصابات، 179 إصابة في محافظة الخليل، و10 في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة جنين، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 2053، و620 حالة تعافي.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة لشابة مقدسية من رأس العامود نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 6 حالات.
وأوضحت أن 11 حالة بين المصابين بالفيروس خطرة، ومتواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان موصولتان إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أنه تم نقل إحدى الإصابات من الخليل لإجراء قسطرة قلبية.

مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية فلسطين فيروس كورونا

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