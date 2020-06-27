رئيس مالاوي يصف الانتخابات الرئاسية بـ"الأسوأ على الإطلاق"

بلانتاير - (د ب أ)

وصف رئيس مالاوى الحالى بيتر موثاريكا، اليوم السبت، الانتخابات الرئاسية التى أجريت في 23 يونيو الجاري، بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد قبل قليل من موعد إعلان النتائج الرسمية.

وصرح موثاريكا فى مؤتمر صحفى مقتضب فى بلانتاير، فيما أشارت نتائج غير رسمية إلى أن منافسه لازاروس تشاكويرا يمكن أن يفوز بفارق كبير: "لقد رأى المواطنون المالاويون جميعا أن هذه الانتخابات هى الأسوأ فى تاريخ مالاوى".

وقال موثاريكا: "إن مراقبينا تعرضوا للضرب والمضايقة والاختطاف والترهيب حتى لا يشاركوا في عملية المراقبة"، وزعم أن العديد من مراقبي حزبه لم يحضروا عملية الفرز لأنهم كانوا يخضعون للعلاج في المستشفيات.

وناشد موثاريكا مواطنيه أن يبقوا متحدين وسلميين.

وأرسلت قوات الدفاع في مالاوي قوات شرطة عسكرية مدججة بالسلاح بالفعل لحراسة تشاكويرا، زعيم تحالف المعارضة.

وتنشر وسائل الإعلام الحكومية والخاصة في مالاوي تقارير قبل صدور النتائج الرسمية تفيد بحصول مرشح المعارضة 65 عاما، على نحو 59 بالمئة من الأصوات، مقارنة بـ39 بالمئة لموثاريكا.

ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية في الساعة الحادية عشر بالتوقيت المحلي.