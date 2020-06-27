حرس الحدود السعودي: رصد 3 قوارب إيرانية دخلت مياه المملكة وتم التعامل معها
وكالات
أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في نبأ لها مساء اليوم السبت، أن قوات حرس الحدود السعودية، رصدت ٣ قوارب إيرانية.
ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث الرسمي لحرس الحدود، قوله إنه عند الساعة السادسة والنصف مساءا من يوم الخميس الماضي، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية، حيث تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب.
ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها.
وأوضح المتحدث أن حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة.
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