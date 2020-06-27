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الأردن: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج

08:35 م السبت 27 يونيو 2020
الأردن: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج

فيروس كورونا

عمان - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1111 إصابة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة الأردنية، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت، أن الحالات الجديدة هى 4 حالات لأردنيين قادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر (3 من السعوديّة، و1 من الكويت)، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

وأشار البيان إلى تسجيل 11 حالة شفاء، كما تم إجراء 7 آلاف و234 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 369 ألفا و560 فحصا.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا وزارة الصحة الأردنية الأردن

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