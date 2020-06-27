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القبض على 9 عناصر داعشية في نينوى العراقية

08:25 م السبت 27 يونيو 2020
القبض على 9 عناصر داعشية في نينوى العراقية

تنظيم داعش

بغداد - (د ب أ):

كشفت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، أنها ألقت القبض على تسعة من عناصر تنظيم داعش بمناطق متفرقة من محافظة نينوى 400 كيلومتر شمالي بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان لها اليوم أنه "تم إلقاء القبض على تسعة من الإرهابيين في مناطق مختلفة من المحافظة، عملوا تحت كنى وأسماء مختلفة فيما يسمى هيئة التطوير والتصنيع العسكري، والمعسكرات العامة واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، وفرض إتاوات على المواطنين أثناء سيطرة عناصر داعش الإرهابية على المحافظة في الفترات السابقة".

وعلى صعيد آخر، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى من الوصول إلى مخبأ للأحزمة الناسفة والعتاد في منطقة وادي عكاب بالساحل الايمن من الموصل و بداخله ثلاثة أحزمة ناسفة وأربع قنابل هاون مختلفة وحاسبتين وقنابل يدوية.

ومازالت محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين بالرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

تنظيم داعش بغداد وزارة الداخلية العراقية العراق محافظة نينوى

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