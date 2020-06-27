قادة دول جنوب شرق آسيا يحذرون من التوترات في بحر الصين الجنوبي

هانوي- (د ب أ):

أعربت فيتنام والفلبين عن مخاوفهما من الانتهاكات المتكررة للقوانين البحرية في قمة لزعماء دول جنوب شرق آسيا وسط شكاوى متزايدة بشأن مطالب الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ويأتي الاجتماع الذي عقدته فيتنام واستضافته عبر الإنترنت فيما يتم فتح المنطقة بعد إغلاقها لكبح انتشار "كوفيد- 19" والتفاوض على ممرات السفر مع الدول الأخرى.

وبينما تعهد التكتل المؤلف من عشر دول، المعروفة باسم رابطة دول جنوب شرق آسيا بالتعاون لمكافحة الفيروس، فإنها تتصدى أيضا لمحاولات بكين تثبيت وضعها في أعالي البحار.

وقال رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك، في كلمته الافتتاحية في هانوي أمس الجمعة: "في حين أن العالم بأسره مشغول للغاية في مكافحة الجائحة، يستمر حدوث إجراءات غير مسؤولة وإجراءات تنتهك القانون الدولي، مما يؤثر على مناخ الأمن والاستقرار في مناطق معينة، بما في ذلك منطقتنا"، دون أن يذكر الصين مباشرة.

وأضاف فوك أنه في حين أن المنطقة تعزز "الامتثال الكامل والصارم" للقواعد التي تحكم بحر الصين الجنوبي، و"تبذل كل ما في وسعها لوضع مدونة سلوك فعالة" مع الصين، لا تزال المشاكل قائمة. وأوضح "أن المؤسسات الدولية والقانون الدولي يواجهان تحديات خطيرة".