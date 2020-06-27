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المكسيك تسجل 208392 حالة إصابة بكورونا

07:55 م السبت 27 يونيو 2020
المكسيك تسجل 208392 حالة إصابة بكورونا

فيروس كورونا

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في المكسيك 208 ألفا و392 حالة حتى صباح اليوم السبت، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز و وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد- 19" في المكسيك إلى 25779 حالة وفاة، في حين تعافى 156 ألفا و827 شخصا من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومر حوالي 17 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك. وسجلت المكسيك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 5441 حالة إصابة بالفيروس و719 حالة وفاة، فيما تعافى 4465 مريضا من الفيروس خلال ذات الفترة.

فيروس كورونا المكسيك جامعة جونز هوبكنز كوفيد 19

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