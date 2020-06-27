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الاتحاد الإفريقي: حل أكثر من ٩٠٪ من القضايا العالقة بشأن سد النهضة

07:29 م السبت 27 يونيو 2020
الاتحاد الإفريقي: حل أكثر من ٩٠٪ من القضايا العالقة بشأن سد النهضة

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا

وكالات:
أكد رئيس الاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوسا، أن أكثر من 90 % من القضايا في مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تم حلها بالفعل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
أثمرت محادثات القمة الإفريقية المصغرة بين زعماء دول أزمة سد النهضة الإثيوبي على تأجيل ملء خزان السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث.
فيما أعلنت رئاسة وزراء إثيوبيا السبت، أن مخطط ملء السد بعد أسبوعين مستمر كما هو، لافتة إلى أن تلك هي المدة الزمنية ذاتها للتفاوض والتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
من جهتها، أكدت مصر أنها منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذًا في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق".

سيريل رامافوسا سد النهضة الاتحاد الأفريقي إثيوبيا السودان مصر

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