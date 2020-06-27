رئيس غانا يحصل على موافقة الحزب الحاكم لإعادة انتخابه

أكرا - (د ب أ)

أعلن "الحزب الوطني الجديد" الحاكم في غانا، أن الرئيس نانا أكوفو أدو هو مرشح الحزب رسميا للانتخابات المقررة في ديسمبر.

وأعلن الرئيس أكوفو أدو أن نائب الرئيس محمدو باوميا، سيخوض معه الانتخابات لمنصب نائب الرئيس، وذلك في تصريحات أدلى بها من العاصمة أكرا اليوم السبت، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيواجه أكوفو أدو منافسه الرئيسي وسلفه، جون ماهاما من حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، على ولاية رئاسية ثالثة.

وسيطر حزبا أكوفو أدو وماهاما على السياسات الغانية منذ عام 1992.