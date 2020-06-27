العراق يسجل 101 حالة وفاة و2069 إصابة جديدة بكورونا

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 2069 إصابة جديدة عن طريق كورونا المستجد (كوفيد -19)، وهي العدد الإجمالي للمصابين إلى 43262 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 101 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الإحصاء، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 1660 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 19938 بعد تسجيل 1079 حالة شفاء اليوم أيضًا.