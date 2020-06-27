الشرطة تحظر مظاهرة تحي ذكرى تسليم هونج كونج إلى الصين

هونج كونج - (د ب أ)

ذكر اليوم السبت، منظمو مسيرة الأول من يوليو، التي تحي ذكرى قيام القوة الاستعمارية بريطانيا بتسليم هونج كونج إلى الصين، أن الشرطة منعت مسيرتهم من المضي قدما.

وهذه هي المرة الأولى خلال 17 عاما ألا تقام فيها المسيرة التي نظمتها جبهة حقوق الإنسان المدنية.

وأدى قانون الأمن القومي، المقرر أن تصدره بكين والذي يستهدف التصدي لأعمال الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية، إلى اشتعال حركة احتجاجية مناهضة لبكين مجددا على الرغم من جائحة كورونا (كوفيد-19.(

واستشهدت الشرطة بإجراءات التباعد الاجتماعي لأسباب تتعلق بالحظر وهو تكرار لعملية إلغاء الشهر الماضي للاحتفالات التذكارية لمجزرة ميدان تيانانمين في الرابع من يونيو.

وتأتي الأنباء فيما تبدأ الشركات والمدارس إعادة الفتح فيما ينفض الإقليم عنه انتشار فيروس كورونا حيث لا توجد حاليا سوى الحالات الوافدة.

كما أشارت الشرطة أيضا إلى "استمرار الاضطرابات الاجتماعية" كسبب للإلغاء، وقالت إن المتظاهرين قد "يتحركون من موقع التجمع المخطط له" و"يقومون بأعمال تخريب للمباني بصورة عنيفة".