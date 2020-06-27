أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الشرطة تحظر مظاهرة تحي ذكرى تسليم هونج كونج إلى الصين

05:57 م السبت 27 يونيو 2020
الشرطة تحظر مظاهرة تحي ذكرى تسليم هونج كونج إلى الصين

الشرطة في هونج كونج

هونج كونج - (د ب أ)

ذكر اليوم السبت، منظمو مسيرة الأول من يوليو، التي تحي ذكرى قيام القوة الاستعمارية بريطانيا بتسليم هونج كونج إلى الصين، أن الشرطة منعت مسيرتهم من المضي قدما.

وهذه هي المرة الأولى خلال 17 عاما ألا تقام فيها المسيرة التي نظمتها جبهة حقوق الإنسان المدنية.

وأدى قانون الأمن القومي، المقرر أن تصدره بكين والذي يستهدف التصدي لأعمال الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية، إلى اشتعال حركة احتجاجية مناهضة لبكين مجددا على الرغم من جائحة كورونا (كوفيد-19.(

واستشهدت الشرطة بإجراءات التباعد الاجتماعي لأسباب تتعلق بالحظر وهو تكرار لعملية إلغاء الشهر الماضي للاحتفالات التذكارية لمجزرة ميدان تيانانمين في الرابع من يونيو.

وتأتي الأنباء فيما تبدأ الشركات والمدارس إعادة الفتح فيما ينفض الإقليم عنه انتشار فيروس كورونا حيث لا توجد حاليا سوى الحالات الوافدة.

كما أشارت الشرطة أيضا إلى "استمرار الاضطرابات الاجتماعية" كسبب للإلغاء، وقالت إن المتظاهرين قد "يتحركون من موقع التجمع المخطط له" و"يقومون بأعمال تخريب للمباني بصورة عنيفة".

هونج كونج شرطة هونج كونج مظاهرة الصين

الخبر التالى:

ألمانيا توافق على تخصيص 383 مليون يورو إضافية لمكافحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 62755

    عدد المصابين

  • 16737

    عدد المتعافين

  • 2620

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9832349

    عدد المصابين

  • 5309813

    عدد المتعافين

  • 494657

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعايش مع كورونا.. اليوم الأول لعودة المطاعم والمقاهي وفتح دور العبادة (تغطية خاصة)