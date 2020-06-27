السفير الصيني بالقاهرة: بكين ترحب بإعلان القاهرة وتدعم دور الجامعة العربية في حل الأزمة الليبية

القاهرة – (أ ش أ):

أكد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج ترحيب بلاده بـ(إعلان القاهرة)، ودعم دور جامعة الدول العربية في حل الأزمة الليبية.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن السفارة الصينية بالقاهرة اليوم السبت خلال اتصال هاتفي جرى بين السفير "ليتشيانج" والدكتور خالد الهباس الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية.

ونوه السفير "ليتشيانج" بتأكيد مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال كلمته، في مؤتمر عبر (الفيديو كوانفرس) لمجلس الأمن الدولي بأن الصين تدعم حلا عادلا ومعقولا للقضية الفلسطينية وتدعم الاقتراح الرباعي الذي طرحه الرئيس الصيني شي جين بينج في عام 2017 لتسوية القضية.