النمسا تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا
فيينا- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد ليرتفع عدد الإصابات الفعلية في البلاد إلى أكثر من 500 شخص.
وقال بيان لوزارة الصحة اليوم إن إجمالي الإصابات منذ بدء اندلاع الجائحة في البلاد بلغ 17 ألفا و580 حالة تعافي، بينما توفي 700 شخصا في جميع أنحاء النمسا.
وأشار البيان إلى أنه يجرى علاج 71 شخصًا حاليًا في المستشفى منهم 10 حالات في وحدات العناية المركزة.
وكان وزير الصحة ردولف انشوبير قد أعرب عن قلقه من احتمال تسارع الإصابات الجديدة في ظل موجة ثانية من الوباء تضرب العديد من دول العالم .
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