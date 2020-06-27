أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

النمسا تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا

04:07 م السبت 27 يونيو 2020
النمسا تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا

النمسا

فيينا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد ليرتفع عدد الإصابات الفعلية في البلاد إلى أكثر من 500 شخص.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم إن إجمالي الإصابات منذ بدء اندلاع الجائحة في البلاد بلغ 17 ألفا و580 حالة تعافي، بينما توفي 700 شخصا في جميع أنحاء النمسا.

وأشار البيان إلى أنه يجرى علاج 71 شخصًا حاليًا في المستشفى منهم 10 حالات في وحدات العناية المركزة.

وكان وزير الصحة ردولف انشوبير قد أعرب عن قلقه من احتمال تسارع الإصابات الجديدة في ظل موجة ثانية من الوباء تضرب العديد من دول العالم .

هذا المحتوى من

النمسا فيروس كورونا وزارة الصحة النمساوية

الخبر التالى:

بيل جيتس: 70 إلى 80 في المئة من سكان العالم سيتعين عليهم تناول لقاح كورنا لتعود الحياة إلى طبيعتها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 62755

    عدد المصابين

  • 16737

    عدد المتعافين

  • 2620

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9832349

    عدد المصابين

  • 5309813

    عدد المتعافين

  • 494657

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعايش مع كورونا.. اليوم الأول لعودة المطاعم والمقاهي وفتح دور العبادة (تغطية خاصة)