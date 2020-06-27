العراق: 2069 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 43262 حالة
بغداد- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت عن تسجيل 2069 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد، حيث جرى فحص 9 آلاف و630 عينة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 51 ألفا و353 حالة.
وأشارت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - إلى أن عدد حالات الشفاء بلغت 1079 حالة، وبلغ عدد حالات الوفيات 101 حالة وفاة، موضحا أن بذلك يكون مجموع الإصابات 43 ألفا و262 إصابة في محافظات العراق، ومجموع حالات الشفاء 19 ألفا و938 حالة شفاء تام، ومجموع الوفيات 1660حالة وفاة في كافة المحافظات.
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