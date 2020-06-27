البرازيل: إجمالي عدد إصابات كورونا 1.27 مليون والوفيات تلامس 56 ألفا

ساو باولو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البرازيل إلى1.27 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البرازيل بلغ 55 ألفا و961 وفاة. وتعافى من المرض 702 ألف و399 من المصابين حتى الآن .

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 17 أسبوعا.