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مقتل اثنين من موظفي مفوضية حقوق الأفغان في انفجار قنبلة في كابول

03:45 م السبت 27 يونيو 2020
مقتل اثنين من موظفي مفوضية حقوق الأفغان في انفجار قنبلة في كابول

انفجار ارشيفية

كابول- (د ب أ):

قتل اثنان من موظفي مفوضية حقوق الإنسان المستقلة الأفغانية، بعد انفجار قنبلة مغناطيسية مزروعة في سيارتهما في العاصمة كابول، طبقا لما ذكرته شرطة كابول اليوم السبت.

وذكر المتحدث باسم رئيس شرطة كابول، فردوس فارامارز أن ضحيتي الهجوم الذي وقع شرق المدينة هما عضوة في طاقم الإدارة وسائقها.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، الذي أدانته المفوضية.

يذكر أن رئيس المفوضية بإقليم جور غرب أفغانستان تم قطع رأسه في سبتمبر الماضي، بإقليم وردك وسط أفغانستان، في هجوم ألقى مسؤولون باللوم فيه على حركة طالبان.

وتساعد المفوضية، التي تم تأسيسها في يونيو 2002 السكان المحليين على الوصول إلى المساعدات القانونية في المؤسسات القضائية. وتحقق أيضا في قضايا انتهاكات الحقوق في مختلف أنحاء البلاد.

مقتل موظفي مفوضية حقوق الأفغان انفجار قنبلة افغانستان

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