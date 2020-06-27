القوات المسلحة العراقية: لن نسمح بأي عمليات لاستهداف هيبة الدولة

بغداد- (أ ش أ):

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول، اليوم السبت، " لن نسمح بأي عمليات لاستهداف هيبة الدولة".

وأضاف رسول - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا- "لن نسمح بأي عمليات لاستهداف هيبة الدولة كما لن نسمح بأي فوضى في العراق وسيتم تنفيذ القانون وسيتم استعادة هيبة الدولة وفقًا للقانون"، موضحًا : "كل من تم القبض عليهم أمس الأول عراقيون ولا وجود لأجانب بينهم كما لن يتم السماح باستهداف المنطقة الخضراء".

وأشار إلى أن جهات استخباراتية وقضائية تحقق مع العناصر الموقوفة، لافتًا إلى أن عملية توقيف مطلقي الصواريخ تهدف لاستعادة هيبة الدولة العراقية، مؤكدًا

أن قوة جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت 14 مسلحًا مع منصات إطلاق صواريخ.