رئيس الوزراء الإثيوبي: سنبدأ ملء سد النهضة في غضون الأسبوعين المقبلين

وكالات:

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن أديس أبابا ستبدأ ملء خزان سد النهضة في غضون أسبوعين، وهي المدة التي حددتها بلاده بالاتفاق مع مصر والسودان بالقمة الأفريقية المصغرة على التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوعين.

وأضاف آبي أحمد، في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن القمة اتفقت كذلك على إخطار مجلس الأمن الدولي بأن الاتحاد الأفريقي سيتولي قضية سد النهضة.

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن القمة المصغرة كلفت أيضا الاتحاد الأفريقي بتقديم دعم فني للمفاوضات.

وأوضح أن إثيوبيا ستبدأ عملية ملء السد في غضون الأسبوعين مع مواصلة أعمال البناء.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا إن اجتماع الاتحاد الأفريقي لمناقشة أزمة "سد النهضة"، مع السودان ومصر كان "مثمرا".

وقال آبي أحمد، في تغريدة على "تويتر"، أمس الجمعة "محادثات مثمرة للحلول الأفريقية حول ملف "سد النهضة"، مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي". وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة".

ويعقد الاتحاد الأفريقي اجتماعًا عاجلاً حول أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، بعدما تعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث خلال الفترة السابقة. ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الاثنين المقبل بشأن "سد النهضة‎". وتأتي تلك الجلسة في ظل التعنت الإثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة مع مصر والسودان بشأن خطط ملء السد.

أحالت مصر ملف "سد النهضة" إلى مجلس الأمن الدولي؛ لبحث سبل التوصل إلى اتفاق جديد. فيما نشرت "سكاي نيوز عربية" نصًا قالت إنها حصلت على خطاب أرسلت به وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مفاوضات سد النهضة المتعثرة.

وشرحت عبدالله في الرسالة موقف بلادها بشأن المفاوضات، مؤكدة ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق، ودعت أيضا مجلس الأمن إلى دعم جهود بلادها من أجل استئناف المفاوضات.