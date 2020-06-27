المغرب يسجل 221 إصابة جديدة بـكورونا والإجمالي يقترب من 12 ألفًا
الرباط- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11854 حالة.
وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ 615525 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.
وأشارت إلى أنه لم يجرِ تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس؛ ليثبت إجمالي الوفيات عند 218 حالة، كما تم تسجيل 44 حالة شفاء جديدة؛ وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 8700 حالة.
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