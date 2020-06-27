الخارجية الفلسطينية: إجلاء أول فوج من العالقين في أوروبا 6 يوليو المقبل

رام الله – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت أنه سيتم إجلاء الفوج الأول من العالقين من أبناء الشعب الفلسطيني في أوروبا، في السادس من شهر يوليو المقبل.

وذكرت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم - أن الجهود المشتركة لجميع الوزارات والأجهزة والسلطات والهيئات المختصة في فلسطين والأردن، خاصة جهود سفيري البلدين، أثمرت عن تثبيت رحلة للملكية الأردنية إلى مطار فرانكفورت لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين في أوروبا في الموعد المحدد، مؤكدة أن العمل يجري لإنهاء الترتيبات المتعلقة بالحجوزات وانتقال العالقين في العديد من الدول الأوروبية إلى مطار فرانكفورت في الوقت المحدد.

وأكدت الخارجية، في بيانها، أن الدفعة الثالثة من العالقين في مصر، والبالغ عددهم 478 عالقاً، ستصل غدا الأحد إلى أرض الوطن عبر مطار الملكة علياء الدولي، كما سيصل غدا العالقون في روسيا الاتحادية إلى أرض الوطن.world