الصحة العمانية تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا
مسقط- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منها 517 لعمانيين و402 لغير عمانيين.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 36953، و159 وفاة وتماثل 20363 للشفاء، موضحة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الـ 24 الماضية 2508.
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