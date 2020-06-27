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الصحة العمانية تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا

11:52 ص السبت 27 يونيو 2020
الصحة العمانية تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة العمانية

مسقط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منها 517 لعمانيين و402 لغير عمانيين.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 36953، و159 وفاة وتماثل 20363 للشفاء، موضحة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الـ 24 الماضية 2508.

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