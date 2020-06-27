فولكس فاجن تسعى للاستحواذ على شركة يوروب كار لتأجير السيارات
فولفسبورج - (د ب أ):
ذكرت تقارير إخبارية أن مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم تجري محادثات لشراء شركة تأجير السيارات الفرنسية يوروب كار موبيلتي جروب.
وبحسب التقارير فإن الشركة الألمانية تواصلت مع يوروب كار لإعلان اهتمامها بالصفقة وأن المحادثات مازالت في مرحلة أولية، مشيرة إلى وجود مشترين محتملين آخرين مهتمين بالاستحواذ على يوروب كار.
تستهدف فولكس فاجن من خلال هذه الصفقة تنويع الخدمات التي توفرها في مجال النقل بما في ذلك برامج التأجير قصير وطويل المدى للسيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة.
كانت فولكس فاجن قد باعت شركة يوروب كار التي كانت مملوكة لها إلى شركة الاستثمار يورا زيو عام 2006.
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