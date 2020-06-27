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"الطيران المدني" الكويتية: 1040 عالقًا مصريًا يغادرون إلى 3 محافظات عبر 7 رحلات

06:50 ص السبت 27 يونيو 2020
"الطيران المدني" الكويتية: 1040 عالقًا مصريًا يغادرون إلى 3 محافظات عبر 7 رحلات

أرشيفية

الكويت- (أ ش أ):
أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، الجمعة، مغادرة 1040 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات وسوهاج، والقاهرة، وأسيوط؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان، أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 420 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 345 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 275 راكبا إلى أسيوط.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية- مصر، وشركة فلاي ايجيبت، بواقع 3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلتين لشركة العربية- مصر، ورحلة واحدة لكل من شركة طيران الجزيرة الكويتية وشركة فلاي ايجيبت.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، مغادرة 1465 من العالقين المصريين في الكويت، الى ثلاث محافظات، هي القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والاسكندرية؛ وذلك عبر 9 رحلات جوية.​

هذا المحتوى من

Asha
الادارة العامة للطيران المدني الكويتية المصريين العالقين في الكويت رحلات جوي

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