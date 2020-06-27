ولاية أمريكية تحظر استهلاك الكحول بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا

واشنطن- (د ب أ):

حظرت ولاية فلوريدا الأمريكية استهلاك الكحول في حاناتها، يوم الجمعة، حيث اقتربت حالات الإصابة اليومية المؤكدة بفيروس كورونا المستجد من 9 آلاف حالة، وهو رقم قياسي جديد تقريبا ضعف الرقم السابق المسجل منذ يومين فقط.

وأعلنت الهيئة المسؤولة عن حانات ولاية فلوريدا هذا الحظر على موقع تويتر بعد دقائق فقط من إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 8942 حالة إصابة مؤكدة جديدة، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 5500 حالة إصابة الذي تم تسجيله يوم الأربعاء الماضي.

في غضون ذلك، أعلن كارلوس جيمينيز عمدة مقاطعة ميامي-دادي أنه سيوقع أمرا تنفيذا لإغلاق الشواطئ في المقاطعة خلال عطلة الرابع من يوليو.

وقال في بيان "لقد قررت أن الشيء الصائب الوحيد الذي يجب القيام به لوضع حد لهذا الارتفاع الأخير هو اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة الترفيهية التي تعرض مجتمعنا بشكل عام لخطر أعلى."