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الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز 2.4 مليون حالة

12:38 ص السبت 27 يونيو 2020
الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز 2.4 مليون حالة

فيروس كورونا

(وكالات):
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و414870 شخصا بزيادة 40588 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 2516 ليصل الإجمالي إلى 124325 حالة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 25 يونيو حزيران مقارنة بالتقرير السابق.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

فيروس كورونا المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أمريكا

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    عدد الوفيات

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