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خروج 9 حالات من العزل بأسوان بعد تعافيهم من كورونا

11:50 م الجمعة 26 يونيو 2020
خروج 9 حالات من العزل بأسوان بعد تعافيهم من كورونا

مستشفى أسوان التخصصى

أسوان– إيهاب عمران:

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في محافظة أسوان إلى 627 حالة، خرجوا من مستشفى العزل في الصداقة والمدينة الشبابية بأسوان.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إنه جرى اليوم الجمعة، خروج 9 حالات جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وتحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية للمرض، منهم حالة من مستشفى العزل بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان، و8 حالات من المدينة الشبابية، ليرتفع عدد المتعافين من كورونا وخرجوا من مستشفى العزل بأسوان إلى 273 حالة، بالإضافة إلى 354 حالة خرجت من المدينة الشبابية.

أسوان فيروس كورونا مستشفى العزل بأسوان مصطفى أبو المجد

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