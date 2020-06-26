السودان: تأجيل ملء خزان سد النهضة حتى توقيع اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث

وكالات:

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، توصلوا إلى اتفاق خلال القمة الإفريقية الافتراضية المصغرة، الجمعة، بأن يتم تأجيل ملء خزان سد النهضة إلى ما بعد التوقيع على اتفاق.

وأضاف حمدوك، حسبما نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، أنه "تم الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة على ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة يحفظ مصالح الدول الثلاث، مؤكدًا على بدء مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فورا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين".

كما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسي فكي، أن زعماء الدول الثلاث اتفقوا على حل المشاكل العالقة بخصوص سد النهضة بالحوار، قائلًا في تغريدة على "تويتر": "السيسي وآبي أحمد وحمدوك أظهروا التزاما بحل مشاكل سد النهضة".

وفي نفس السياق قال آبي أحمد، إن اجتماع الاتحاد الإفريقي لمناقشة أزمة "سد النهضة"، مع السودان ومصر كان "مُثمرا"، مضيفًا في تغريدة على "تويتر": "محادثات مثمرة للحلول الإفريقية حول ملف سد النهضة، مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الإفريقي".

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي، أن "الاتحاد الإفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الإفريقية المهمة".

واستبق الاتحاد الإفريقي باجتماعه العاجل بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، عقب تعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث خلال الفترة السابقة، جلسة لمجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل بهذا الخصوص.

وتأتي الجلسة في ظل التعنت الإثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة مع مصر والسودان بشأن خطط ملء السد، وإحالة مصر هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق جديد.