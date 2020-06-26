مصر تشارك في المراقبة على التعديلات الدستورية في روسيا

القاهرة - أ ش أ

يشارك شريف جاد رئيس الاتحاد العربي والجمعية المصرية لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية، والدكتور فتحى طوغان الأمين العام لجمعية الخريجين والأستاذ بمعهد التبين للدراسات المعدنية، كمراقبين دوليين من مصر في عملية التصويت على التعديلات الدستورية، التي ستجرى بروسيا في أول يوليو، وذلك في إطار الدعوة من المجلس الاستشاري التابع لجهاز الرئاسة في روسيا الاتحادية.

وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، اليوم، أنه من المتوقع مشاركة حوالي 120 مليون نسمة فى روسيا، وحوالي 4 ملايين في الخارج في التصويت علي التعديلات الدستورية، التي تتضمن الكثير من التغيرات أبرزها أنه لا يحق لرئيس الدولة أن يشغل منصبه لأكثر من دورتين بعد حذف كلمة متتاليتين على أن يكون المرشح مقيما في روسيا لمدة لا تقل عن 25 عاما، ولا يقل سنه عن 35، ولا يحق له فتح حسابات في بنوك أجنبية أو حمل جنسية أجنبية أو إقامة في دولة أجنبية في الوقت الحالي أو الماضي.

وأضاف أن التعديلات تشمل فرض الحظر على النواب والمسؤولين والقضاة الحصول على جنسية أجنبية أو تصريح إقامة في بلد أخر، فضلا عن تحديد دور مجلس الدولة، الذي يضمن التفاعل بين السلطات وتحديد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الخارجية والداخلية، وكذلك تعزيز دور السلطة التشريعية أي مجلسي الدوما والاتحاد، حيث سيحصل الدوما على حق إقرار ترشيح رئيس الحكومة في حين سيعين رئيس البلاد بعد مشاورات مع مجلس الاتحاد ورؤساء الهيئات التنفيذية الفيدرالية والمسئولين عن الدفاع والأمن والشؤون الداخلية والخارجية والعدل والطوارئ.

وأشار البيان إلى أن برنامج مشاركة المراقبين من مصر يتضمن خط السير للجنة الدولية لمراقبة عملية التصويت، والتي تقرر الابتعاد بها عن المناطق التي تعاني من إصابات كبيرة بفيروس كورونا؛ حفاظا على الضيوف الأجانب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على حياة الناخبين واللجنة الدولية.