غضب وانسحاب لصحفيين من مؤتمر لنائب تونسي داعم "للنهضة" بعد إهانته "العربية" (فيديو)

وكالات:

أعلن صحفيون تونسيون عن استيائهم من سخرية رئيس كتلة الكرامة الداعم لحركة النهضة، سيف الدين مخلوف، من بعض القنوات العربية الغائبة عن تغطية مؤتمر عقدته كتلتا قلب تونس وائتلاف الكرامة.

وقال مخلوف "مرحبًا بكل وسائل الإعلام المحلية والدولية بما في ذلك القنوات الغائبة عن المؤتمر الصحفي، وأخص بالذكر العربية والحدث"، ما اتبعه انسحاب الصحفيين المتواجدين والمراسلين تعبيرًا عن استيائهم من سخرية النائب التونسي.

ووفقًا لفضائية العربية، قال الصحفي، منجي الخضراوي، على فيسبوك "بالرجوع إلى النقطة العاشرة من ميثاق شرف المهنة وبالرجوع إلى المدونات المرجعية، فإن الحركة التي قام بها الصحافيون اليوم هي تجسيد عملي لمبدأ التضامن وبالتالي فهي حركة إيجابية واعية، يجب أن تصبح منهج عمل لمواجهة كل من يعتدي أو يحرض على الصحافيين مهما كان لونه".

في حين، قال الناشط السياسي نجيب البكوشي على فيسبوك "شكرا لكل الصحفيين الذين قاطعوا كلمة سيف الدين مخلوف انتصارا لكرامة زملائهم، نتمنى أن ينسج على منوالهم بقية الصحافيين في المحطات التلفزيونية والإذاعية، فالكل يعلم أن سيف الدين مخلوف لم تصدر عنه يوما ما فكرة مفيدة".

من جانبه، قال عضو نقابة الصحافيين التونسيين، زياد دبّار، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "ما قاله النائب سيف الدين مخلوف يعد تحريضا على الصحافيين وإهانة لهم، سيتم رفع تقرير للمكتب التنفيذي للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بعد تكرر مثل هذه الاعتداءات في حق الصحافيين".

يذكر أن كتلة حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وهو (تيار متشدد ومقرب من النهضة) كان قد عقدا مؤتمرا صحافيا للإعلان عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة، وذلك على هامش الجلسة العامة التي خصصها البرلمان لمحاورة الياس الفخفاخ حول مئة يوم الأولى من عمله.