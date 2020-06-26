العراق: التحالف الدولي يقتل 8 من داعش ويدمر 14 وكراً شمال تكريت

تكريت(العراق) - (د ب ا):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الجمعة مقتل ثمانية من عناصر تنظيم داعش وتدمير 14 وكرًا، إثر ضربات جوية نفذها طيران التحالف الدولي شمال تكريت 170كم شمال بغداد.

وذكرت الخلية في بيان لها اليوم أن "طيران التحالف الدولي نفذ سلسلة ضربات جوية على أهداف لأوكار عصابات داعش الإرهابية ، في جبال خانوكة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى بين الطرفين.