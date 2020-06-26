أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

بالصور.. والد ضحايا جبروت الأم بشبرا الخيمة: "كان عندي إحساس أنهم ممتوش بالغاز"

08:25 م الجمعة 26 يونيو 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أكد والد الطفلتين اللتين قتلتهما أمهما في شبرا الخيمة، أنه مصدوم، ولا يصدق ما حدث لطفلتيه على يد والدتهما، مشيرًا أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي قبل الحادث بساعات، نافيًا اعتدائه بالضرب عليها أو على الأطفال، قائلًا: "كانوا كل حياتي".
وأضاف والد الضحايا، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه كان يوفر متطلبات الأم، ولم يبخل عليها بشيء، مضيفًا أنه علم بالواقعة من حماته وزوجته اللتين أبلغتاه أن الطفلتين توفيتا بسبب استنشاق الغاز، مشيرًا إلى أنه لاحظ عند مناظرة جثة طفلتيه وجود علامات على الرقبة.
وقال الأب: "كان لدي إحساس بحدوث شيء غريب إلى أن انكشف المستور".
ونفى الأب، معاناة زوجته من أي أمراض نفسية، مشيرًا إلى أن كل شيء تغير منذ أن توفى طفله "عبدالله" عامين، وذلك منذ 40 يومًا، مضيفًا: "بدأت أشك في تلك الواقعة أيضًا"، وطالب جهات التحقيق بفتح التحقيق في واقعة ابنه، مشيرًا إلى أن الواقعة بدأت عندما هاتفته الأم وابلغته بالوفاة وخرج التقرير الطبي من المستشفى يؤكد إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، ولم يعرف أحد سبب الوفاة.

شبرا الخيمة اعتداء بالضرب جريمة قتل وزارة الداخلية قتل طفلة

الخبر التالى:

خروج 6 متعافين من كورونا من مستشفى التأمين الصحي بشبرا الخيمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 61130

    عدد المصابين

  • 16338

    عدد المتعافين

  • 2533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9624641

    عدد المصابين

  • 5230239

    عدد المتعافين

  • 487395

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الاتحاد الإفريقي: إعلان السيسي التدخل في ليبيا هدفه حماية أمن مصر