بالصور.. والد ضحايا جبروت الأم بشبرا الخيمة: "كان عندي إحساس أنهم ممتوش بالغاز"

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أكد والد الطفلتين اللتين قتلتهما أمهما في شبرا الخيمة، أنه مصدوم، ولا يصدق ما حدث لطفلتيه على يد والدتهما، مشيرًا أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي قبل الحادث بساعات، نافيًا اعتدائه بالضرب عليها أو على الأطفال، قائلًا: "كانوا كل حياتي".

وأضاف والد الضحايا، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه كان يوفر متطلبات الأم، ولم يبخل عليها بشيء، مضيفًا أنه علم بالواقعة من حماته وزوجته اللتين أبلغتاه أن الطفلتين توفيتا بسبب استنشاق الغاز، مشيرًا إلى أنه لاحظ عند مناظرة جثة طفلتيه وجود علامات على الرقبة.

وقال الأب: "كان لدي إحساس بحدوث شيء غريب إلى أن انكشف المستور".

ونفى الأب، معاناة زوجته من أي أمراض نفسية، مشيرًا إلى أن كل شيء تغير منذ أن توفى طفله "عبدالله" عامين، وذلك منذ 40 يومًا، مضيفًا: "بدأت أشك في تلك الواقعة أيضًا"، وطالب جهات التحقيق بفتح التحقيق في واقعة ابنه، مشيرًا إلى أن الواقعة بدأت عندما هاتفته الأم وابلغته بالوفاة وخرج التقرير الطبي من المستشفى يؤكد إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، ولم يعرف أحد سبب الوفاة.