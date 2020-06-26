سوريا.. 12 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 254

دمشق - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين.

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" - إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا بلغ حتى اليوم 254 إصابة شفيت منها 96 وتوفيت 7 حالات.

وكانت وزارة الصحة السورية سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا 22 مارس الماضي، لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.