أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية يرفض فتح الحدود مع الولايات المتحدة

07:52 م الجمعة 26 يونيو 2020
رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية يرفض فتح الحدود مع الولايات المتحدة

رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد

تورونتو - أ ش أ
أصر رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، اليوم الجمعة على ابقاء الحدود الكندية الأمريكية مغلقة لفترة طويلة، مشددا على ضرورة الانتباه إلى ولاية فلوريدا والولايات الجنوبية الأمريكية التي تفشى فيها الفيروس بشكل كبير.
وفي تصريحات للصحفيين، قال فورد: "نتحدث إلى الخبراء، ولكن لا نعلم متى الموجة الثانية للفيروس، لذا ليس الوقت الآن وقت عودة السفر عبر الحدود كما كان، لسنا مستعدين الآن، انظروا إلى فلوريدا، تكساس، أريزونا وكاليفورنيا، لا نريد أن نكون مثلهم".
وأضاف "أريد أن أحمي أونتاريو من هذا التفشي الكبير. لا أعتقد أننا جاهزون الآن لإعادة فتح الحدود، أنا أحب الأمريكيين ولكن ليس عندما سيؤثر الأمر على تفشي الوباء في بلادنا".

هذا المحتوى من

دوج فورد أمريكا مقاطعة أونتاريو كندا فيروس كورونا

الخبر التالى:

‏فرنسا وروسيا تدعوان لوقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 61130

    عدد المصابين

  • 16338

    عدد المتعافين

  • 2533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9624641

    عدد المصابين

  • 5230239

    عدد المتعافين

  • 487395

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الاتحاد الإفريقي: إعلان السيسي التدخل في ليبيا هدفه حماية أمن مصر