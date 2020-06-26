إصابة قائد شرطة مكسيكو سيتي في هجوم

مكسيكو سيتى - (د ب أ):

قال الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، إن قائد شرطة مكسيكو سيتي عمر جارسيا حرفوش أصيب في هجوم مسلح وأسفر الهجوم عن مقتل أشخاص آخرين.

وقالت السلطات المكسيكية إن قائد شرطة مكسيكو سيتى والبالغ من العمر 38 عاما ، والذي تم تعيينه في أكتوبر لتولى شؤون الأمن في المدينة التي يقطنها 9 ملايين نسمة ، تعرض للهجوم المسلح في الساعة السادسة والنصف صباحا (1130 بتوقيت جرينتش) في حى لوماس دي تشابولتيبيك السكني الراقي .

واعترضت سيارة فان موكب عمر جارسيا هارفوش ومرافقيه حيث تم تنفيذ الهجوم بأسلحة ثقيلة العيار ، وفقا لما ذكرته محطة تيليفيسا وتقارير أخرى.

وذكر لوبيز أوبرادور إن المعلومات الأولية تشير إلى أن عمر جارسيا حرفوش أصيب وقتل أشخاص آخرون.