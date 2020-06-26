أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

إصابة قائد شرطة مكسيكو سيتي في هجوم

06:59 م الجمعة 26 يونيو 2020
إصابة قائد شرطة مكسيكو سيتي في هجوم

شرطة المكسيك

مكسيكو سيتى - (د ب أ):
قال الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، إن قائد شرطة مكسيكو سيتي عمر جارسيا حرفوش أصيب في هجوم مسلح وأسفر الهجوم عن مقتل أشخاص آخرين.
وقالت السلطات المكسيكية إن قائد شرطة مكسيكو سيتى والبالغ من العمر 38 عاما ، والذي تم تعيينه في أكتوبر لتولى شؤون الأمن في المدينة التي يقطنها 9 ملايين نسمة ، تعرض للهجوم المسلح في الساعة السادسة والنصف صباحا (1130 بتوقيت جرينتش) في حى لوماس دي تشابولتيبيك السكني الراقي .
واعترضت سيارة فان موكب عمر جارسيا هارفوش ومرافقيه حيث تم تنفيذ الهجوم بأسلحة ثقيلة العيار ، وفقا لما ذكرته محطة تيليفيسا وتقارير أخرى.
وذكر لوبيز أوبرادور إن المعلومات الأولية تشير إلى أن عمر جارسيا حرفوش أصيب وقتل أشخاص آخرون.

شرطة المكسيك مكسيكو سيتى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور هجوم مسلح

الخبر التالى:

‏الإليزيه: ماكرون يؤكد لبوتين ضرورة التصدي للأزمات في ليبيا وسوريا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 61130

    عدد المصابين

  • 16338

    عدد المتعافين

  • 2533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9624641

    عدد المصابين

  • 5230239

    عدد المتعافين

  • 487395

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان