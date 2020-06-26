أول محادثات بين زعيمي تركيا واليونان بعد تصاعد التوتر بينهما

وكالات:

بعد سلسلة من التهديدات والتصعيد بين تركيا واليونان بسبب التنقيب في مياه شرق المتوسط، أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، محادثات هاتفية تعتبر الأولى لهما منذ بدء التصعيد الجديد بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لميتسوتاكيس، في بيان، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، أن "الزعيمين بحثا تبعات جائحة فيروس كورونا والجهود الرامية إلى تجاوزها، إضافة إلى قضايا متعلقة بإعادة فتح الحدود واستئناف التدفقات السياحية".

وأفاد البيان اليوناني بأن "ميتسوتاكيس وأردوغان اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال الثنائية مفتوحة".

هذا واتهمت تركيا اليونان، الخميس، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، في معرض ردها على انتقادات أثينا والاتحاد الأوروبي لسياساتها بشأن المهاجرين.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد الأربعاء أن بروكسيل مصممة على حماية حدودها الخارجية، وذلك لدى زيارته منطقة إيفروس الحدودية بين اليونان وتركيا، والتي شهدت صدامات في آذار بعدما أعلنت تركيا أنها لن تمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى أوروبا.

من جهته، اتهم وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بعدما رافق بوريل إلى الحدود، تركيا بالتشجيع على موجة جديدة من المهاجرين إلى أوروبا.

وقال ديندياس إن تركيا "أعلنت مجددا أن حدودها البرية نحو أوروبا مفتوحة" بعد توقف قصير خلال جائحة كوفيد-19.