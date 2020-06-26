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بالورود.. بلغاريا تستقبل أول فوج سياحي منذ تفشي كورونا

05:19 م الجمعة 26 يونيو 2020
بالورود.. بلغاريا تستقبل أول فوج سياحي منذ تفشي كورونا

فيروس كورونا

صوفيا - (د ب أ):
وصل بلغاريا، اليوم الجمعة، أول سياح أجانب منذ تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) على متن طائرة مستأجرة قادمة من هولندا.
استقبلت وزيرة السياحة نيكولينا أنجلكوفا نحو 190 مصطافا من هولندا وبلجيكا في مطار مدينة بورجاس السياحية اليوم بالورود وببرنامج فلكلوري.
تعتمد أفقر دولة بالاتحاد الأوروبي على السياحة التي تساهم بنحو 12 بالمئة في الناتج الاقتصادي.
تأمل أنجلكوفا في موسم صيف ناجح العام الجاري رغم أزمة فيروس كورونا ولكنها أقرت بأن الوضع سوف يكون صعبا.
وأشارت الوزيرة إلى أن فيروس كورونا انتشر بشكل طفيف في ساحل البحر الأسود بجنوب بلغاريا حيث تقع بورجاس أيضا.
ويقال إنه سوف يتم تسيير الرحلات الجوية المستأجرة من هولندا أربع مرات أسبوعيا.
لم يستهدف فيروس كورونا بلغاريا بشكل كبير حتى الآن، ولكن أعداد الحالات التي تم رصدها ارتفع بسرعة لـ4408 في الأسبوعين الماضيين حيث يبلغ تعداد السكان نحو سبعة ملايين نسمة.

فيروس كورونا صوفيا بلغاريا نيكولينا أنجلكوفا

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