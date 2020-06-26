الصحة العالمية: نحتاج 31.3 مليار دولار لخطة مواجهة كورونا

جنيف - أ ش أ

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن هناك حاجة إلى تمويل استثماري يبلغ 31.3 مليار دولار على مدى الأشهر الاثني عشر القادمة لبلوغ الأهداف المرجوة من الخطة، وأن المساهمة في التمويل بلغت حتى الآن 3.4 مليار دولار فقط ما أدى إلى فجوة في التمويل تبلغ 27.9 مليار دولار، وأكدت حاجتها إلى 13.7 مليار دولار بشكل عاجل.

وأشارت منظمة الصحة العالمية -خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الجمعة مع ممثلي المنظمات والجهات الشريكة في خطة تسريع وتطوير أدوات اختبار وتشخيص وعلاجات و لقاحات فيروس كورونا- إلى أن الخطة تهدف إلى تقديم 500 مليون اختبار للدول منخفضة ومتوسطة الدخل بحلول منتصف 2021، بالإضافة إلى 245 مليون دورة علاجية لهذه الدول بحلول نفس التاريخ وملياري جرعة لقاح سيتم شراء مليار منها بحلول نهاية العام القادم.

وأوضحت المنظمة أنه منذ إطلاق الخطة نهاية أبريل الماضي، تحركت المنظمات الشريكة بسرعة لتطوير خطط مكلفة وقابلة للتنفيذ مصممة للمساهمة في إنهاء الوباء من خلال التطوير المتسارع والتخصيص العادل ورفع مستوى تقديم الأدوات الجديدة للحد من الوفيات بسرعة وكذلك التقليل من حالات المرض الشديدة وحماية النظم الصحية واستعادة النشاط المجتمعي والاقتصادي الكامل على الصعيد العالمى فى المدى القريب اضافة الى تسهيل السيطرة على فيروس كورونا على المدى المتوسط.

وأوضحت المنظمة الدولية أن الاستثمار المطلوب كبير لكنه يتضاءل في أهميته عند مقارنته مع تكلفة الوباء، ولفتت إلى أن الاستثمارات المطلوبة لخطة تسريع تطوير والوصول إلى أدوات وعلاجات و لقاحات فيروس كورونا أقل من عشر ما يقدر صندوق النقد العالمي، أن الاقتصاد العالمى يفقده كل شهر بسبب وباء كورونا اضافة الى عدد الوفيات بسبب المرض حتى الان والذى بلغ 468 الف حالة.