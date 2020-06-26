الهند: تمديد الحظر على رحلات الطيران الدولية حتى 15 يوليو

نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الهند اليوم الجمعة استمرار تعليق الرحلات الدولية التجارية من البلاد وإليها، حتى 15 يوليو، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الهند زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت الهيئة المدني إن القيود ستطبق على عمليات الشحن الدولية وعلى الرحلات التي تمت الموافقة عليها بالفعل.

وجرى تعليق جميع رحلات الركاب عندما دخلت البلاد في الإغلاق بهدف احتواء فيروس كورونا، في مارس. وتم استئناف عمليات الطيران المحلية في 25 مايو حيث شرعت البلاد في عملية إعادة فتح.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت الهند زيادة سريعة في الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس إلى نحو نصف مليون، والوفيات إلى 17 ألفا و296.